Nouvelle exposition à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière invite la population au vernissage de «Paysages et Rencontres» par Josée Leblanc Deschênes. Il est prévu pour le mercredi 7 juillet de 17 h à 19 h à la Mosaïque Bibliothèque, 900 6e Avenue à La Pocatière.

Artiste pluridisciplinaire, Josée Leblanc Deschênes partagera son univers bien personnel dans cette nouvelle exposition. Joaillière de formation et de carrière, aussi connue sous le nom de Quercus Alba joaillerie, elle explore, ici, l’art bidimensionnel. Elle présentera des tableaux de matériaux mixtes comme l’aquarelle, l’acrylique, les métaux, les pierres et même le café. La discussion et le partage autour de l’art font partie de son processus de création. Il est possible de la rencontrer pour discuter de cette exposition unique.

Il faut prendre note que l’exposition se déroulera dans le respect des mesures sanitaires exigées par la Santé publique. Cela signifie, entre autres, que dix personnes maximum peuvent être présentes à la fois. Il sera possible de découvrir l’univers de l’artiste jusqu’au 1er septembre 2021.

Les nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi. Avec la situation souvent changeante, il faut consulter la page Facebook ou appeler à la réception de la Ville de La Pocatière avant de se présenter au vernissage.

Pour ne rien manquer des activités, il est possible d’aimer la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière ou visiter le site Internet de Ville La Pocatière.