Toutculturerdl.ca : des activités variées et impressionnantes

Tout Culture Rivière-du-Loup annonce le lancement de la saison estivale 2021 à partir du 21 juin, jour du début officiel de l’été. Ayant pour mission de rassembler tous les organismes et acteurs du milieu culturel afin d’offrir un seul et même guichet pour toute la programmation culturelle de Rivière-du-Loup, l’organisme promeut cet été des activités variées et impressionnantes.

Rivière-du-Loup se dévoile sous ses plus beaux atours par une programmation visant à vous faire découvrir son riche patrimoine bâti et sa vitalité culturelle. Les activités – dont plusieurs sont gratuites – permettent ainsi d’animer le centre-ville, les lieux culturels et les sites historiques. Un seul site web pour découvrir l’offre de spectacles de musique, les soirées d’animation dans les parcs, les manifestations artistiques et les expositions et être à l’affût des nouveautés de l’année.

Cette année, dues aux suites de la pandémie, les diffuseurs culturels se sont concertés et ont fait un effort particulier d’offre d’activités culturelles extérieures, principalement offertes au parc-du-Campus-et-de-la Cité.

Les activités débuteront avec les festivités entourant la Fête nationale. Espace centre-ville, en collaboration avec la Ville de Rivière-du-loup et le comité de la Fête nationale vous prépare une ambiance festive au centre-ville. Parcours musical, prestations surprises et jeux d’évasion sont au rendez-vous. À la suite des festivités de la Fête nationale, des activités culturelles ont lieu à tous les jours sur le territoire de la ville, en passant par le Parcours fantôme du Manoir Fraser à l’exposition de Rita Letendre. Lignes de force du Musée du Bas-Saint-Laurent ou encore les Mercredis Shows de Rivière-du-Loup en spectacles au parc-du-Campus-et-de-la-Cité!

Ajoutez les lundis en famille ou les jeudis midi au parc, sans compter les circuits patrimoniaux de la Pointe ou de Vie de quartier, qui sauront plaire à tous cet été.

Nouveauté cet été : Une guide urbaine se promènera en trottinette électrique, parée du drapeau dorsal de Tout Culture pour recommander aux visiteurs.euses des activités qui correspondent à leurs goûts et désirs pendant leurs journées de congé! Tout Culture souhaite remercier Ameublement Tanguay pour sa commandite en lien avec la trottinette électrique.

Découvrez les secrets les mieux gardés de nos musées et de nos quartiers, laissez-vous bercer par un été et une saison culturelle hors norme dans le respect des consignes du temps.

Les membres de Tout Culture sont : la Ville de Rivière-du-Loup, Espace Centre-ville, le Musée du Bas-Saint-Laurent, le Manoir seigneurial Fraser, Rivière-du-Loup en spectacles, Sparages, Tourisme Rivière-du-Loup et Voir à l’Est.