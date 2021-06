Un spectacle gratuit pour la Fête du Canada

Soutenu par Patrimoine canadien, Rivière-du-Loup en spectacles est ravi d’offrir à la population un spectacle des plus grands succès de la musique des années 60 à aujourd’hui, pour célébrer la Fête du Canada! Le groupe Alter Ego animera le Centre Culturel Berger avec une revue musicale du répertoire pop, rock et disco, le jeudi 1er juillet, à 20 h.



La production Alter Ego vous épatera avec son énergie électrisante ralliant la danse, la musique et les changements de costumes! Imités avec brio et justesse par les 7 chanteurs et musiciens, le public verra apparaître sur scène Michael Jackson, Madonna, Cindy Lauper, Boy George, Billy Idol, Lady Gaga et bien d’autres... De plus, Rivière-du-Loup en spectacles permet à la population qui ne pourra se présenter sur place de regarder une webdiffusion en direct, bien installée dans le confort de leur maison. Le lien sera disponible au rdlenspectacles.com, 48 heures avant le spectacle.



Le spectacle en présentiel présenté à l’intérieur, au Centre Culturel Berger, aura un maximum de 400 places offertes gratuitement. Il est obligatoire de réserver ses places, en ligne ou à la billetterie au 418 867-6666. Les règles sanitaires en vigueur seront à respecter dans l’enceinte dont le port du masque lors de tous déplacements. Les spectateurs pourront toutefois le retirer une fois assis à leurs sièges. Seules les personnes habitant à la même adresse pourront réserver des places contiguës.

Pour tout savoir sur le spectacle ou pour consulter le protocole sanitaire complet, visitez le rdlenspectacles.com