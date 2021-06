Club de lecture : la bibliothèque invite les jeunes lecteurs dans la forêt enchantée

Le décompte est officiellement amorcé, les enfants comptent les dodos avant l’arrivée des vacances! Pour encourager les jeunes à lire pendant le congé, le club de lecture d'été Desjardins est de retour à la bibliothèque Françoise-Bédard, sous le thème de la forêt enchantée.

Si la belle saison est synonyme de découvertes, c’est aussi l’occasion de se plonger dans de fantastiques épopées d’un couvert à l’autre de livres d’aventures, d’histoires fabuleuses et de BD amusantes. Une randonnée littéraire dans une forêt enchantée, quoi de mieux pour s’émerveiller et se stimuler l’imaginaire tout l’été? Dès le 19 juin à 10 h, les enfants de 3 à 12 ans sont conviés à venir s’inscrire au comptoir du prêt de la bibliothèque, où jusqu’à 15 visiteurs peuvent être accueillis à la fois.

Pendant huit semaines, les membres du club de lecture pourront collectionner des cartes, écrire des « critiques littéraires » sur leurs lectures, cumuler des coupons de participation et lire, lire, lire! Un tirage de livres sera fait chaque semaine pour les petits (3 à 5 ans) et grands (6 à 12 ans) lecteurs!

Rappelons que les impacts positifs de la lecture chez les enfants ne sont plus à démontrer, notamment en ce qui a trait à la persévérance scolaire. Il est d’ailleurs tout particulièrement important pour les élèves du primaire de lire l’été, que ce soit une BD, un livre ou même une recette, pour maintenir le niveau acquis au cours de l’année et entamer la rentrée du bon pied.

SORTIE DE LIVRES

En nouveauté cette année, les férus de lecture pourront relaxer en prenant du soleil et bouquiner devant la bibliothèque temporaire du 75, rue de l’Hôtel-de-Ville, bien installés dans de belles grandes chaises bleues. Dès le 21 juin, des livres pour tous, sous une thématique changeant de semaine en semaine, seront sortis au grand air pour usage sur place. Un coup de cœur parmi les volumes disponibles? Il sera possible d’entrer et d’en effectuer l’emprunt pour poursuivre la lecture à la maison.

Il est à noter que la bibliothèque passera par ailleurs sous peu à l’horaire d’été, qui se traduit par une fermeture le dimanche, de la Fête nationale à la fête du Travail. Les heures d’ouverture demeurent sinon inchangées, soit de 10 h à 17 h les lundi, mercredi et samedi, et de 11 h à 19 h les mardi, jeudi et vendredi. Ce dernier dimanche 20 juin, la bibliothèque sera accessible de 13 h à 17 h.

Pour toute question, les citoyens peuvent contacter le comptoir du prêt au 418 862 4252, visiter la page Facebook @bibliothequefrancoisebedard ou encore la section biblio du VilleRDL.ca.