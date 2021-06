Deux séries de spectacles à Rivière-du-Loup cet été  

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles et l’équipe du Sonar s’unissent pour vous dévoiler leur programmation de spectacles pour l’été. Les deux organisations ont travaillé fort pour offrir à la population du KRTB une programmation étalée du 7 juillet au 19 août 2021.

«Nous trouvions important de collaborer à la mise en place d’une programmation qui se complète, malgré nos différents publics. Nous avons une vision commune qui est de rendre les arts vivants accessibles et d’offrir des moments culturels uniques à la population. Nous sommes très fiers d’avoir réussi à concrétiser deux séries de spectacles d’envergure malgré le contexte pandémique!», témoigne Laura Chénard, agente de communication et marketing chez Rivière-du-Loup en spectacles.

LES MERCREDIS SHOWS

Ce n’est pas de tout repos que l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles a réussi à mettre en place le retour des Mercredis Shows à Rivière-du-Loup cet été. Cette série estivale de spectacles revient sous une toute nouvelle formule, rafraîchie et améliorée, aux couleurs des magnifiques couchers de soleil qui caractérisent notre belle région. Spécialement cette année et en guise de présent à la population, les spectacles sont offerts à contribution volontaire au parc du Campus-et-de-la-Cité.

Les spectacles seront présentés en distanciation physique avec 250 places seulement, du 14 juillet au 11 août, à 19 h. Sur réservation obligatoire à l’avance, les spectateurs pourront apprécier les concerts, installés sécuritairement dans une bulle assignée sur place et accompagnés des personnes habitant à la même adresse. Ils sont invités à apporter, chaises ou couvertures, et pourront profiter d’un service de bar sur place, desservi par des vendeurs ambulants. Une ambiance festive et colorée vous attend avec une programmation pour tous les goûts.

La séquence débute avec Grosse Isle en musique traditionnelle. Le groupe est né de la collaboration «absolument magique» entre trois musiciens exceptionnels du Québec et de l’Irlande, mariant avec brio une multitude d’instruments : le violon, le piano, la voix, la guitare, le banjo et la cornemuse irlandaise. On poursuit la semaine suivante avec Fuudge, un groupe rock au savant mélange improbable de stoner-grunge-psychédélique. Sortie en 2020, leur dernière offrande Fruit-Dieu a récolté les éloges de la critique et du public, confirmant leur réputation. La rappeuse d’origine éthiopienne établie à Montréal, Naya Ali montera sur scène le 28 juillet. Sa personnalité flamboyante et son flow sans pareil vous épatera certainement! S’en suit le spectacle de Carl Mayotte, un jeune jazzman acclamé par la critique qui saura vous offrir un concert magique, accompagné de ses musiciens. Les Mercredis Shows se terminent le 11 août avec la chanteuse et porte-parole de la série estivale du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ), la grande Laurence Jalbert.

CONCERTS INTIMES

Sans surprise, l’équipe du Sonar dévoile de son côté une série originale de concerts intimes sous une formule agrémentée d’avant et d’après spectacles surprises. La série débutera le 7 juillet avec Corridor, suivi le 15 juillet par Douance, le 22 juillet par Mélanie Venditti, pour conclure le 19 août avec l’excellent guitariste Joe Grass.

Les artistes émergents de la scène québécoise et néo-brunswickoise performeront dans différents lieux de Rivière-du-Loup qui seront dévoilés quelques jours avant les spectacles. De plus, une série de spectacles surprises et inusités sera annoncée au courant de l’été, invitant un petit public à découvrir ou redécouvrir différents artistes, dans des lieux secrets. Pour rendre l’expérience encore plus divertissante, les membres de Sonar ont mis sur pied du contenu exclusif vidéo, tourné avec des artistes locaux et artistes invités! Les événements se dérouleront de 20 h à 23 h et seront présentés en respect des règles sanitaires en vigueur.

Les places sont disponibles dès maintenant. Pour réserver ou faire l’achat de billets, rendez-vous sur les réseaux respectifs des deux organisations.