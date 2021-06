Pique-niques musicaux à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, en collaboration avec la ville, présentera six pique-niques musicaux gratuits durant l’été 2021.

Présentés dans le cadre de : « Le vent gourmand et les espaces virevents » des espaces publics animés pour déguster votre été, les citoyens sont invités à la septième saison des pique-niques musicaux, présentés dans le gazebo situé dans le parc de l’église de Trois-Pistoles.

Le premier spectacle aura lieu le 26 juin alors que Yoann Guay, âgé de 20 ans, charmera à coup sûr avec sa guitare et sa voix basse. Lauréat du prix Québec Issime lors des finales de Cégep en spectacle 2019 organisé par le RIASQ, Yoann a aussi participé à The Voice en France en 2017. Ses influences sont celles de Johnny Cash, CCR, Elvis Presley, Joe Dassin et bien d’autres. Il a lancé dernièrement son premier album.

Le 10 juillet, ce sera au tour du groupe pop/rock Les Junior Vintage, composé de Simon Fournier et de Stéphane Ouellet, tous deux guitaristes et chanteurs. Ils se complètent dans leur répertoire à majorité composé d’artistes québécois. Leur musique accessible à tous est très variée, passant de Robert Charlebois, Michel Pagliaro, Richard Séguin, Patrice Michaud, Mari Pier Arthur à Daniel Bélanger.

Puis le 17 juillet, le Swing trio, composé de Sophie Poulin de Courval, Guillaume Pigeon et Rino Bélanger sera accueilli. Le 31 juillet, le duo Contracello se donnera en spectacle. Le 14 aout, les Bouches Bées se produiront. La saison se terminera le 28 aout avec un duo appelé Déjà Vu, composé d’Emmanuel Bérubé Simard et d’Émile Gaudreau.

Tous les spectacles sont gratuits. Les spectateurs peuvent apporter leur pique-nique, leur chaise et leur couverture. Il sera possible de visiter les commerces de la ville. Cependant, cette année, les visites de l’église ainsi que du parcours patrimonial ne sont pas prévues.

Il est à noter que les spectacles du samedi sont remis au dimanche en cas de pluie et annulés si la pluie est toujours au menu.