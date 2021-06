Exposition en ligne du club photo Kamloup

Pour une deuxième année consécutive, le club photo Kamloup offre aux amateurs de photographie son exposition annuelle de façon virtuelle. Une trentaine d’oeuvres sous le thème «Nuage» y sont présentées.

L’exposition est dès maintenant disponible. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparait sur la page Facebook du club au www.facebook.com/kamloup. Chaque photographie est accompagnée d’un court texte qui en raconte l’histoire ainsi que des données techniques.

Le club photo Kamloup couvre le territoire de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Il compte près de cinquante membres, des photographes de tous les niveaux, tous aussi passionnés les uns que les autres.

Des activités théoriques et pratiques sont offertes. Il est possible d’adhérer au club en se rendant sur sa page Facebook et en cliquant sur le bouton « S’inscrire ».