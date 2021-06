Les Quatre temps, un roman au Kamouraska

Paul Beaulne, de Saint-André de Kamouraska, vient de publier un nouveau roman. Les Quatre temps est une histoire d’émotions où les erreurs du passé se conjuguent au présent pour trouver leur dénouement dans l’espoir de l’avenir.

Résumé de l’oeuvre

À Québec, la mère de Samuel vient de mourir. Il n’a d’autre passé que sa mère. De cette absence vont surgir des grands-parents, Marthe qui vit à St-Germain-de-Kamouraska et Serge qui habite Québec, desquels Samuel se rapproche. Il finira par s’en éloigner, à mesure que se dévoilent les événements du passé. Marthe voit en Sam sa propre guérison. Serge finira peut-être par se pardonner. Les souvenirs font varier leur vérité sous les regards obliques de chacun et la trame complète ne peut être écrite d’une seule main.

« Une goutte d’eau dans l’océan, on dit. Un souvenir dans la mémoire, on pourrait dire. Mais, comme l’eau évaporée nous revient sous forme de pluie, des souvenirs refont surface puis s’écoulent dans la mémoire océanique. »

C’est avec une écriture synthétique, des phrases courtes et quelques fois répétitives, une langue limpide ponctuée de dialogues sensibles, que Paul Beaulne invite à glisser avec aisance dans cette histoire où tous les espoirs sont permis.

À propos de l’auteur

Paul Beaulne habite St-André-de-Kamouraska depuis une vingtaine d’années. Né à Montréal, il a vécu en Beauce et à Québec où il a exercé son métier en communication et maintenant en hébergement touristique. En 2003, il a publié un premier roman Banc d’essai, histoire d’un jeune sans-abri dans les rues de Québec. Aujourd’hui, l’écriture fait partie de son quotidien.

Pour commander, il faut contacter l’auteur à [email protected] Le roman sera bientôt disponible dans les librairies de la région.