Centenaire de la CSN : des expositions photos à ciel ouvert dans 13 régions du Québec

Dans le cadre de son centenaire, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) présente «De la scie à l’ordi : un siècle de vie ouvrière», une exposition photos rendant hommage à ceux et celles qui ont façonné le Québec.

À compter de la mi-juin, la population ainsi que les visiteurs sont invités à venir découvrir des photos d’archives relatant des moments charnières de notre histoire. Treize municipalités accueillent chacune une exposition distincte. D’est en ouest de la province, il sera possible de découvrir l’histoire des pêcheurs de la Gaspésie, celle des bucherons de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay et du Bas-Saint-Laurent, sans oublier celle des travailleuses et travailleurs du textile du Centre-du-Québec ou encore celle des allumettières de Hull.

Le volet présenté à Rivière-du-Loup retrace l’histoire de l’essor de la région grâce à l’effervescence de nombreux secteurs d’activité. «De la scie à l’ordi : un siècle de vie ouvrière» est réalisée en collaboration avec le musée du Bas-Saint-Laurent, le groupe de recherche Archipel de l’Université du Québec à Rimouski et présentée en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup au parc du Campus-et-de-la-Cité.

Constituée d’historiens, d’archivistes et de rédacteurs, et supervisée par la documentariste Hélène Choquette, l’équipe a dû redoubler d’efforts alors que bon nombre de fonds d’archives étaient fermés en raison de la pandémie de COVID-19.