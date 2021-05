Rafaël Ouellet tournera son film «Arsenault & Fils» à Dégelis en juin

Le réalisateur originaire de Dégelis, Rafaël Ouellet, viendra tourner son cinquième long métrage intitulé «Arsenault & Fils» du 1er au 16 juin prochain dans sa ville natale.

Environ 60 personnes séjourneront à Dégelis et les environs en raison de ce tournage qui se déroulera pendant près de trois semaines au Témiscouata. Quatre plateaux nécessiteront la présence de figurants et un appel à tous a été lancé par la municipalité pour recruter un peu plus de 200 participants. Un grand nombre de citoyens ont répondu à cette invitation. L’ensemble des besoins de l’équipe de production, tant pour les ressources humaines que techniques, ont été comblés et la Ville de Dégelis se dit prête à l’accueillir. Le tournage est déjà commencé depuis le 15 mai dans la région de Montréal.

Le film «Arsenault et fils» peut compter sur une distribution d’acteurs bien connus du public québécois comme Karine Vanasse, Pierre-Paul Alain, Guillaume Cyr, Luc Picard, Micheline Lanctôt et Julien Poulin. Le film devrait prendre l’affiche en 2022.

La trame narrative de ce long métrage est inspirée par le Témiscouata, la ville frontalière de Dégelis ainsi que les histoires de chasse de la région. Arsenault et fils, c’est le nom d’un garage qui sert à cacher des activités familiales plus lucratives et surtout illicites, le braconnage, et ce depuis plusieurs générations. Dès les premières scènes, on constate que les membres de la famille sont sous pression, c’est un jeu du chat et de la souris avec les garde-chasses et la police. «C’est un film qui est inspiré d’histoires que j’ai entendues au fil des années. Je voulais créer un film de gangster, avec un aspect plus régional», a expliqué le réalisateur Rafaël Ouellet en entrevue avec Info Dimanche en mai 2020. Plus d’un an plus tard et malgré les contraintes liées à la COVID-19, il pourra finalement venir tourner des scènes de ce film dans sa région natale. Le film a reçu le soutien financier de la Société de développement des entreprises culturelles

Le tournage de certaines scènes entrainera quelques contraintes puisque les lieux, sites rues, ou portions de rues devront être fermés à la circulation ou à la population. Les résidents des secteurs concernés seront bientôt informés de l’horaire et du déroulement des opérations. La Ville de Dégelis demande la collaboration des citoyens afin de respecter les lieux de tournage.

Rafaël Ouellet a réalisé trois saisons de la série Nouvelle Adresse, Fatale-Station et la troisième saison de Blue Moon. Il avait également connu un succès critique en 2012 avec son long métrage «Camion», mettant en vedette les acteurs Julien Poulin, Patrice Dubois et Stéphane Breton. Ce film avait été également tourné en partie au Témiscouata.

