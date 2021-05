Reprise des spectacles le 28 mai pour Rivière-du-Loup en spectacles

Contre toute attente, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles a pu rouvrir sa billetterie au Centre culturel Berger le 25 mai et elle reprendra la diffusion de ses spectacles dès le 28 mai.

L’assouplissement des mesures gouvernementales devancé pour la région du KRTB a été un grand soulagement pour les membres de l’organisation qui attendaient avec impatience le feu vert pour reprendre sa programmation printanière.

Le retour en salle débutera avec «Ode au printemps», un concert intime des œuvres de Beethoven, Milhaud, Boulanger et Franck jouées par le duo de musiciens de la région composé d’Élise Lavoie au violon et de Jérémie Pelletier au piano, le vendredi 28 mai à 19 h. La population pourra profiter d’une sélection de sept spectacles par la suite en juin. Andréanne A. Malette ouvrira le bal le 4 juin, suivie par le spectacle familial «La mystérieuse école du magicien Marc Trudel» le 6 juin, de Vincent Vallières en solo le 10 juin, Grimskunk acoustique le 11 juin, de l’humoriste Philippe Bond pour deux soirs d’affilée les 17 et 18 juin et finalement Rachel Therrien en jazz contemporain le 19 juin.

L’organisation de Rivière-du-Loup en spectacles espère que la population se réjouira de pouvoir afin profiter des sorties culturelles et qu’elle sera au rendez-vous.