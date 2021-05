Jaimie Plourde lance son troisième album «Fabricant de souvenirs»

L’autrice-compositrice-interprète originaire d’Auclair au Témiscouata Jaimie Plourde a lancé le 14 mai son troisième album de musique country-pop intitulé «Fabricant de souvenirs». De son propre aveu, elle ne peut plus se passer de la musique puisqu’elle est devenue un élément incontournable de son équilibre personnel, avec son travail et sa famille.

L’aventure de Jamie Plourde dans le monde musical a évolué pas à pas. D’enseignante qui utilisait la musique à des fins pédagogiques, elle est devenue avec les années auteure-compositrice-interprète aux influences pop-country, tout en conservant son emploi de directrice adjointe dans les écoles du Témiscouata.

«La réponse du public m’encourage à continuer, certaines de mes chansons sont passées à la radio, c’est vraiment un beau cadeau. J’aime composer et voir que les gens écoutent ma musique», explique l’artiste, qui habite maintenant Saint-Michel-du-Squatec. Pour ce troisième opus, elle s’est entourée encore une fois de Maurice Deschênes de Dégelis et de l'équipe de l’étiquette PUR Records. Réalisant un rêve en lançant son premier album en 2017, l’aventure de Jaimie se poursuit toujours, quatre ans plus tard.

«J’ai composé la plupart des chansons à l’été 2019. J’ai beaucoup utilisé l’écriture automatique et je suis partie d’idées, de mots. Ensuite j’ai retravaillé les textes. J’ai réalisé que dans cet album, je parle beaucoup du passage du temps, que ce soit dans la chanson Fabricant de souvenirs ou La force d’un grand vent», ajoute Jaimie Plourde. Cette dernière travaille également sur un projet de spectacle en prévision de l’automne.

«Fabriquant de souvenirs» rassemble 15 balades country-pop. Jaimie Plourde fait peu à peu sa place dans le monde de la musique country au Québec, elle a même atteint le 4e rang des artistes les plus joués sur la chaine ICI Franco Country. Elle a aussi mis la main sur le prix Étoile Hydro-Québec lors du concours Trois-Pistoles en chansons en 2017.

Son nouvel album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes musicales numériques. Il est aussi possible d’accéder à la vidéo du lancement de son nouvel album sur sa page Facebook.