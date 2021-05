Un projet de la MRC des Basques lauréat d’un prix Ovation municipale de l’UMQ

Le projet «La Grand-mère aux livres... et ses amis!» de la MRC des Basques est lauréat dans la catégorie Culture, patrimoine, loisir et tourisme lors de la soirée gala Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Cette reconnaissance lui a été accordée dans le cadre des Assises 2021 de l’UMQ. En tout, 13 projets ont été récompensés lors de cette 16e édition du mérite Ovation municipale. L’animatrice du projet «La Grand-mère aux livres… et ses amis!», Vickie Vincent, a notamment offert des animations littéraires pour enfants dans différentes municipalités de la MRC des Basques en collaboration avec l’agente de développement Bianca Pirozzi.

Des activités gratuites en temps de pandémie, ces animations de une à deux heures ont été réalisées à l’extérieur et ciblaient un public de 6 à 11 ans et leurs parents. Les participants étaient invités à amener crème solaire, une gourde d’eau et des vêtements appropriés à la température. Ils devaient aussi respecter les mesures sanitaires en vigueur.

«L’innovation municipale se porte bien au Québec! Plus que jamais, les gouvernements de proximité font preuve de créativité pour répondre aux besoins évolutifs de leur communauté et démontrent leur capacité à innover au quotidien dans la réalisation de leur mission. Leur agilité dans le contexte de la COVID-19 mérite particulièrement d’être saluée et c’est pourquoi l’UMQ tenait à honorer le travail exceptionnel réalisé par les élues, élus et équipes municipales face à cette crise sanitaire historique. Félicitations à toutes les municipalités lauréates», a indiqué Daniel Côté, président de l’UMQ et maire de Gaspé.