Projet de murale décorative en textile lancé par l’Association des arts du Témiscouata

L’Association des arts du Témiscouata lance un appel de projet destiné aux 55 ans et plus sur l’ensemble du territoire du Témiscouata. Le projet consiste à créer une murale décorative (style courtepointe). Ce projet est financé par le gouvernement du Canada sous le programme Nouveaux Horizons pour les ainés.

Le projet doit représenter leur municipalité ou leur communauté. Il doit être réalisé sur une base individuelle en raison de la COVID-19 par un maximum de quatre personnes. L’expérience et le savoir-faire des autres seront des atouts appréciables.

La courtepointe devra représenter les armoiries ou le logo de la municipalité ou toute représentation comme un paysage, un monument, un édifice connu et vérifiable. Les matériaux permis pour la réalisation de la courtepointe sont le coton, lin, soie, étoffe, polyester, feutrine, tricot, etc. Quelques accessoires peuvent y être intégrés selon la créativité : boutons, perles, bois, anneaux, etc.

La dimension de la courtepointe pourra varier entre 21 x 27 pouces et 24 x 30 pouces. Un montant de 500 $ est attribué à une équipe de chaque municipalité pour réaliser ce projet. Comme il demande une grande planification, l’Association des arts du Témiscouata invite les personnes intéressées à témoigner rapidement leur désir de participer. La date limite pour soumettre un projet est le 30 juin et la courtepointe devra être terminée pour le 31 décembre. Un vernissage aura lieu par la suite pour permettre à toute la population d’apprécier ces belles réalisations. Pour plus d’informations et pour télécharger le formulaire d’inscription, visitez le site web de l’Association au www.arts-temiscouata.ca.