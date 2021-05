L’auteure Caroline Dionne fait paraitre son 6e roman

L’auteure originaire de l’ile Verte (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs), Caroline Dionne, a publié à la fin mars 2021 son 6e roman intitulé «Chagrin d’amour» aux éditions Mots en toile. Une histoire d’amour racontée par une femme en deuil de son amoureux perdu en mer qui prend racine à Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

«Le Bas du Fleuve, c’est tellement beau et je trouve qu’on n’en parle pas assez souvent dans les romans. Je veux intéresser les gens de la place et je trouve cela important de parler de la région. J’ai mis environ un an pour l’écrire et j’ai aussi pris le temps de le laisser reposer un mois afin d’y revenir avec un regard neuf», explique Mme Dionne. Les noms des protagonistes sont inspirés des personnages historiques de la région des Basques, Catherine Leblond et Jean Riou.

L’histoire débute au parc des Chutes de Rivière-du-Loup et se transporte ensuite sur le quai et au parc de l’église de Trois-Pistoles. Voici un extrait du résumé de l’intrigue : «À l’approche de la quarantaine, alors qu’elle n’y croyait plus, Catherine Leblond rencontre le grand amour sur les réseaux sociaux. Lui, Jean Riou, son cadet de plusieurs années, tombe aussi amoureux dès le premier regard. L’amour vécu par le couple est intense et merveilleux, mais de courte durée, alors qu’une tragédie frappe à la porte du bonheur : Jean sera victime d’un accident en mer.»

L’auteure Caroline Dionne a aussi écrit deux tomes intitulés «Récits et légendes de l’Île-Verte», avec une trame narrative inspirée de légendes fantastiques publiés en 2018. Elle a décroché son premier contrat d’édition en 2014, avec le roman de chick lit «Candy et autres tentations».