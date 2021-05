Un nouveau portail pédagogique pour l’école de musique du Témiscouata

L’école de musique du Témiscouata annonce qu’un tout nouveau portail étudiant sera mis en place dès septembre pour la prochaine session de cours. Cet outil web permettra aux élèves de tester leurs connaissances, de parfaire leurs apprentissages et de découvrir des applications recommandées pour eux. Le portail viendra donc bonifier leur pratique à la maison.

Il s’agit d’un outil pédagogique très intéressant pour les élèves de tous les niveaux et de toutes les disciplines musicales. La première étape de ce projet consiste à adapter le site web pour accueillir ce portail. Un comité pédagogique composé des enseignants de l’école est aussi mis en place actuellement pour déterminer les outils pertinents à y inclure. L’école de musique du Témiscouta souhaite créer du contenu original, ludique et convivial pour optimiser l’intérêt musical de ses étudiants pendant leur session et pour les soutenir dans leurs apprentissages lorsque l’école est en pause.

Ce projet d’envergure est rendu possible grâce au soutien de la SADC qui a fourni 10 000 $ pour la refonte du site Web et du ministère de la Culture et des Communications avec une contribution de 25 000 $ dans le cadre de la subvention aux organismes Rayonnement numérique. L’école de musique du Témiscouata est un organisme à but non-lucratif qui œuvre dans le développement musical au Témiscouata depuis 1998.