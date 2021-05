Service de prêt sur commande à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

Il est toujours possible de bénéficier du service de prêts de livres de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles avec une formule sur commande uniquement à la suite de la mise en place des mesures d’urgence en lien avec la pandémie.

Toute personne présentant des symptômes s’apparentant au coronavirus, ou ayant été en contact avec une personne ayant des symptômes ou étant en isolement, ne pourra pas se présenter à la bibliothèque. Le respect de la distanciation physique de deux mètres, le lavage des mains et le port du masque sont également obligatoires en tout temps.

Les usagers devront circuler uniquement par l’entrée principale située au sud, donnant sur le stationnement et demeurer dans les zones désignées dans le centre culturel et au comptoir de prêt. Les blocs sanitaires demeurent fermés au public.

Pour profiter du service, les usagers commanderont au préalable leurs prêts, soit par téléphone au 418 851-2374 ou par courriel à l’adresse [email protected] La cueillette des prêts se fera sur rendez-vous seulement, à raison d’un usager à la fois dans la bibliothèque. Comme pour tout autre rendez-vous, il est important de se présenter à l’heure confirmée pour prendre possession des prêts. Si possible, un seul représentant par famille effectuera la cueillette des prêts.

La prise des commandes et les cueillettes se feront uniquement aux heures d’ouverture du service, soit mardi de 13 h à 17 h, mercredi de 13 h à 17 h, jeudi de 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30, vendredi de 12 h 30 à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30 et samedi de 9 h à 12 h. Une plage-horaire spéciale, le mardi entre 10 h et 12 h, sera réservée pour favoriser la cueillette par les clients présentant un risque plus élevé pour leur santé ou celle d’un de leurs proches. Pour en bénéficier, faites-en la demande lors de votre commande. Dès le 3 mai, le retour des prêts se fera uniquement dans la chute à livres. Pour accéder à leur dossier, consulter le catalogue, réserver ou renouveler des livres, il est possible de visiter le ibistro-bsl.reseaubiblio.ca.