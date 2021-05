Secondaire en spectacle : mission accomplie pour les écoles du Bas-Saint-Laurent

Les finales régionales de Secondaire en spectacle du Bas-Saint-Laurent ont été diffusées en ligne respectivement les 16, 17 et 23 avril. Sept numéros se sont démarqués lors des finales régionales, dont trois qui représenteront la région lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle (RVPQ).

Mérédith Rousseau de l’école secondaire de Trois-Pistoles représentera la région au RVPQ grâce à son interprétation de la chanson «Sèche tes pleurs» de Daniel Bélanger. Elle a remporté le Grand prix du jury et une bourse de 200 $. Une mention spéciale du jury et une bourse de 100 $ ont été remises à Jérémi Fortin, Megan Morais, Rebecca Morais, Mérédith Rousseau et François St-Jean de l’école secondaire de Trois-Pistoles pour leur interprétation de la chanson «Encore et encore» de Francis Cabrel.

De plus, Médéric Lagacé de l’école secondaire de Cabano a remporté une bourse de 100 $ pour son implication en tant que jeune technicien. Le prix de jeune journaliste (100$) a été remis à Samuel Vincent de l’école secondaire du Transcontinental.

Alizée Richer du Collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière a remporté le Grand prix du jury et une bourse de 200$ pour son interprétation de la chanson «La tyrolienne» de la Mélodie du bonheur. Elle représentera la région au RVPQ.

Le numéro «Ce mur qui nous sépare» en danse de Claudie Noël et Nolan Murray de la polyvalente de Matane a remporté le Grand prix du jury accompagné d’une bourse de 200 $. Les deux jeunes artistes se rendront également au RVPQ.

Dans le contexte où les mesures de la Direction de la santé publique sont en constante évolution, l’URLS du Bas-Saint-Laurent est fière du travail accompli par les écoles et des bienfaits que le programme Secondaire en spectacle a su procurer aux jeunes.