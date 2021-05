La tournée de Star Académie s’arrêtera à Rivière-du-Loup en 2022

Les adeptes de Star Académie seront ravis d’apprendre que la tournée s'arrêtera au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le samedi 19 février 2022 à 20 h.

Après avoir séduit le Québec pendant 12 semaines sur les ondes de TVA, William Cloutier et Lunou Zucchini iront à la rencontre de leur public lors d’une grande tournée de spectacles. Musicor Spectacles invite les spectateurs à un plateau double, alors que le grand gagnant sera précédé sur scène par Lunou qui s’est méritée la 2e place. Une occasion hors du commun de découvrir deux univers musicaux. Les derniers mois ont permis de découvrir des auteurs-compositeurs et des interprètes formidables, qui sont le visage de la riche diversité musicale et culturelle du Québec d’aujourd’hui. Les billets sont présentement en vente, uniquement en ligne pour l’instant, au www.rdlenspectacles.com.

Lors de la grande finale diffusée dimanche soir dernier, l’animateur Patrice Michaud a également dévoilé sa grande tournée de spectacles partout au Québec. Rivière-du-Loup en spectacles confirme qu’il montera sur les planches du Centre culturel Berger au printemps 2022. Les détails seront annoncés.

La fermeture du Centre culturel Berger annoncée jusqu’au 9 mai sera prolongée jusqu'au 14 mai inclusivement, à la suite d’une mise à jour apportée par le gouvernement. La billetterie et les bureaux administratifs seront donc fermés jusqu’à cette date et l’organisation espère reprendre ses activités dès le 15 mai prochain, avec Billy Tellier.