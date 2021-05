La MRC de Témiscouata partenaire du 21e Tremplin de Dégelis

Fidèle alliée du Festival Le Tremplin depuis sa création, la MRC est fière d’être partenaire «Privilège» pour une 21e édition qui sera entièrement webdiffusée et d’apporter sa contribution au déploiement de cet évènement culturel majeur pour la région.

La MRC s’est engagée à verser à l’organisation 75 000 $ répartis sur une période de trois ans (2021, 2022 et 2023). Cette somme provient du Fonds Régions et ruralité – volet 2. Le Conseil de la MRC de Témiscouata reconnaît la notoriété et la qualité de ce concours, de même que son rayonnement et son caractère unique au plan culturel. Pour les participants, l’expérience est hautement enrichissante à plusieurs niveaux. Les artistes se produiront en direct de la Place Desjardins du 19 au 21 mai, et ce, sans spectateurs. Les lauréats de 2019 donneront une prestation lors d’un spectacle-gala qui aura lieu le 22 mai.

«Nous sommes tous profondément attachés à cet évènement culturel d’envergure qui a acquis, au fil des ans, une notoriété et une réputation indéniable dans le milieu artistique québécois», mentionne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. Elle félicite et remercie chaleureusement les membres du conseil d’administration, de même que tous les collaborateurs et bénévoles pour tout le travail accompli avec cœur et passion, chaque année depuis plus de 20 ans. Mme Sirois invite les gens à assister en grand nombre à cette édition webdiffusée. Elle ajoute : «Même si nous n’avons pas l’opportunité de se rassembler cette année, c’est tout de même possible d’en faire un évènement magique et d’établir une belle synergie de divertissement par le biais des télécommunications. Je souhaite longue vie au Tremplin!»

Les spectacles-concours du 19 au 21 mai seront webdiffusés gratuitement et le public doit réserver son accès web au www.festivalletremplin.com.