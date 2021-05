Premier rôle dans un long métrage pour la comédienne Myranda Plourde

La comédienne originaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup Myranda Plourde a décroché l’un des rôles principaux dans le long métrage de fiction «Première Vague» qui est inspiré des 100 premiers jours de la pandémie à Montréal. Le film fait partie de la sélection des Rendez-vous Québec Cinéma présentés en ligne du 28 avril au 8 mai.

«J’incarne le personnage de Fanny qui vient de déménager à Montréal pour travailler dans un salon de coiffure du Mile-End. Elle vient rejoindre une de ses amies d’enfance de Drummondville. Elle vit son initiation à Montréal dans un cadre pandémique», explique Myranda Plourde. Fanny perd son emploi lors de la vague de fermeture des commerces non essentiels et suit fermement les mesures sanitaires. Elle essaie d’entretenir une relation amoureuse à distance alors que sa colocataire continue de voir des gens à l’extérieur.

«C’est un film bienveillant qui fait du bien à écouter, on peut se reconnaitre dans les personnages, les comportements des autres et leurs réactions. Le film dépeint plusieurs situations qui sont arrivées pour vrai», ajoute la comédienne. Elle ajoute que «Première Vague» se situe à la limite de la docu-fiction puisque les personnages sont inventés, mais l’histoire se base sur la chronologie réelle de la crise. Des extraits des points de presse du premier ministre du Québec François Legault permettent de documenter chronologiquement les évènements.

Il s’agissait pour elle d’une première expérience de tournage dans un long métrage qui s’est avérée particulière en raison du contexte de la pandémie. Les règles de plateau étaient nouvelles pour tous les participants lorsque le feu vert a été donné par la santé publique en juin 2020. «Première Vague» est produit par Kino Montréal et réalisé par Max Dufaud, Kevin T. Landry, Reda Lahmouid et Rémi Fréchette. «L’intention principale avec le film, c’est d’aller à la rencontre du public de partout au Québec, même virtuellement, et d’avoir une certaine résonance», complète l’artiste de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Le long métrage «Première Vague» est disponible lors de l’achat d’un passeport au rendez-vous.quebeccinema.ca.

Myranda Plourde est diplômée de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en Interprétation théâtrale. À l’été 2019, elle a participé au spectacle de marionnettes géantes Folie sur l’épave présenté au Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Myranda est aussi la cofondatrice et la codirectrice générale et artistique du Festival Mots de la Rive, un festival de lectures théâtrales implanté à Rivière-du-Loup.