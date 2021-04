Pleins feux sur la culture francophone pour le 21e Tremplin de Dégelis

Après avoir contribué au développement de plusieurs artistes dont Sam Breton, Maxime Landry, André Sauvé et Klô Pelgag, le Tremplin de Dégelis présente sa 21e édition entièrement webdiffusée du 19 au 22 mai. Luce Dufault agira en tant que porte-parole alors que Rolly Assal, le lauréat de la catégorie Humour 2018, sera animateur.

Ce sont 31 artistes émergents en humour et en chanson qui offriront des performances sur la scène du Tremplin et qui repartiront avec plus de 50 000$ en prix, bourses et formations. «En ces temps difficiles, il est primordial d’encourager les arts et la culture. C’est pour moi un grand honneur de m’associer à l’équipe du Tremplin afin de faire rayonner les talents francophones», commente la porte-parole du Tremplin de Dégelis, Luce Dufault.

Du 19 au 21 mai, les artistes en concours se produiront en direct de la Place Desjardins, et ce, sans spectateurs. Le mercredi 19 mai aura lieu la première finale des artistes dans les catégories Trampoline, dédiée aux 12 ans et moins, et Interprète 13-17 ans. Le lendemain, ce sera au tour des participants des catégories Interprète 18 ans et plus et Auteur-compositeur-interprète d’offrir leur prestation. Les humoristes présenteront leur numéro le vendredi 21 mai. Les gagnants seront annoncés lors de chacun de ces spectacles. Le samedi 22 mai se tiendra un spectacle-gala dans lequel les quatre lauréats de 2019 donneront une prestation. Luce Dufault fera des interprétations lors de chacune de ces soirées. L’organisation du Tremplin de Dégelis a établi un plan sanitaire et s’engage à respecter de manière rigoureuse toutes les mesures qui seront en vigueur en mai.

L’édition de 2021 offre une programmation à l’image de la francophonie québécoise. Les participants proviennent de tous les coins de la province. Neuf artistes sont originaires de la région de Montréal et six de la région de Québec. Le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, la Mauricie, Chaudière-Appalaches et le Nouveau-Brunswick sont bien représentés.

Les spectacles-concours du mercredi 19 au vendredi 21 mai sont webdiffusés gratuitement et le public doit réserver son accès web au www.festivalletremplin.com. Le cout pour assister au spectacle-gala en ligne du samedi 22 mai est de 20$. Les billets sont en vente dès maintenant sur le site du Tremplin.

Le Tremplin a pour mission de faire découvrir les artistes émergents en chanson et en humour en plus de favoriser le développement culturel, économique et touristique de la région du Témiscouata. Au fil des ans, l’évènement a attiré plus de 60 000 spectateurs. Fort de plus de 200 bénévoles, le Tremplin a reçu la distinction Entreprise culturelle de l’année remise lors du Gala de l’entreprise du Témiscouata en 2019.