Appel de projets pour les organismes culturels de la MRC de Rivière-du-Loup

La MRC de Rivière-du-Loup lance un appel de projets dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles 2021 destiné aux organismes de son territoire. Le fonds dispose d’une enveloppe annuelle de 25 000 $.

Un maximum de 10 000$ peut être octroyé par projet culturel, sans toutefois dépasser 80% de son cout total. Les organismes intéressés à déposer un projet culturel ont jusqu’au 7 mai à 17h pour le faire.

Pour obtenir les critères d’évaluation ainsi que le formulaire d’inscription, visitez le www.riviereduloup.ca et cliquez sur la bannière Fonds d’initiatives culturelles appels de projets ou communiquez avec Mélanie Milot, coordonnatrice à la culture et aux communications, au 418 867-2485 poste 240. Le Fonds d’initiatives culturelles est soutenu via l’entente de développement culturel de la MRC de Rivière-du-Loup 2021-2023.