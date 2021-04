Ajustement de l’heure des spectacles pour toute la saison 2021 à Rivière-du-Loup

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles devance l’heure de tous les spectacles de sa programmation printanière à 19 h sauf les spectacles de la catégorie Famille qui débuteront à 15 h.

Compte tenu de l’incertitude du couvre-feu, la Corporation préfère officialiser l’heure des spectacles de mai et juin dès maintenant et ainsi éviter de faire d’autres mises à jour.

Rivière-du-Loup en spectacles rappelle que la programmation des spectacles d’avril et mai est maintenant disponible et que celle de juin sortira bientôt. Pour plus d’information : rdlenspectacles.com ou 418 -867-6666, du lundi au vendredi entre 12 h 30 et 17 h 30.