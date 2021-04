Une nouvelle exposition signée Denise Beaulieu: «Arrêt stop : 15 minutes de poses»

La Ville de Rimouski accueille la nouvelle exposition «Arrêt stop : 15 minutes de poses» entre les murs de la galerie d’art Léonard-Parent du 31 mars au 14 mai. Présentée par la photographe de Cacouna Denise Beaulieu, l’exposition propose sa plus récente exploration visuelle.

Une présentation virtuelle de la démarche artistique et des œuvres de l’artiste remplace le vernissage habituel et se trouve en ligne sur Quoi vivre Rimouski, du 5 avril jusqu’à la fin de l’exposition.

Denise Beaulieu, à travers son exposition, permet de cristalliser un instant, ralentir et découvrir un moment d’hiver bien québécois. On peut y observer la déformation de l’image produite par le givre et la glace sur le verre, ainsi que la lumière du jour qui décline doucement. Les photos ont été prises au parc côtier Kistotuk. Captées en un laps de temps approximatif de quinze minutes, ces images sont offertes comme une pause nécessaire au ressourcement. Inspirée par la lumière particulière de l’hiver peinte par Jean Paul Lemieux, l’artiste souhaite montrer cet aspect particulier en photographie.

Native de Price, Denise Beaulieu a réalisé ses études primaires et secondaires dans sa région natale. Depuis son enfance, elle est attirée par plusieurs médiums en arts visuels, dont la photographie. Éprise de liberté, elle s’éloigne pour découvrir d’autres régions lors de ses études collégiales et universitaires. Entre autres, elle a étudié la photographie argentique au Cégep de Matane et l’histoire de l’art à l’Université Laval de Québec.

Revenue à la pratique artistique plus intensivement depuis 2018, sa conquête du numérique en photographie l’a amenée à produire quelques expositions solos et en groupe.