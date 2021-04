Desjardins affichera ses couleurs au BeauLieu culturel du Témiscouata

Le BeauLieu culturel du Témiscouata (BLCT) annonce son association avec le mouvement Desjardins pour propulser la culture au Témiscouata. Pour afficher ce nouveau partenariat, la salle de spectacle du BLCT portera donc désormais le nom de la Salle Desjardins du BeauLieu culturel.

«Le BeauLieu culturel du Témiscouata se réjouit de joindre ses forces avec Desjardins pour favoriser le rayonnement de la culture au Témiscouata. Le BeauLieu pouvait déjà compter sur l’appui de Desjardins depuis plusieurs années grâce à son support aux artistes en arts visuels et nous sommes inspirés par le potentiel d’étendre cette collaboration à de nouveaux projets. C’est une très bonne nouvelle pour nos deux organisations», affirme Pascale Mailloux, la présidente du conseil d’administration du BLCT.

Grâce à cet engagement de Desjardins, une nouvelle série de spectacles voit le jour pour augmenter la place des artistes régionaux dans la programmation du BLCT. C’est l’auteure-compositrice-interprète Témilacoise Hélène Beaulieu qui sera la première invitée de cette nouvelle série avec un spectacle le 17 avril prochain à 19 h.

Pour le BLCT, l’annonce de ce nouveau partenariat était le bon moment pour lancer officiellement sa campagne de financement sous le thème «Ma place au BeauLieu» qui vise à récolter 300 000 $ sur une période de trois ans. «L’implication des Caisses Desjardins du Témiscouata dans la campagne de financement du BeauLieu Culturel permet de contribuer à des projets pour préparer la relève artistique, de favoriser la créativité et surtout, de diffuser le travail des artistes témiscouatains et québécois. Desjardins démontre ainsi, encore une fois, son ancrage dans le milieu et sa proximité avec ses membres», souligne Donald Beaulieu, président du comité coopération de la Caisse Desjardins Transcontinental-Portage. Grâce au programme Mécénat Placement Culture du ministère de la Culture et des Communications, la somme annuelle récoltée pourrait être bonifiée à 300 %. Pour chaque dollar contribué à la campagne du BLCT, le programme pourrait en déposer 3$. Une partie importante de cette somme sera ensuite investie dans le «Fonds des amis du BeauLieu», enregistré à la Fondation Québec Philanthrope. Il est possible d’y contribuer dès maintenant au www.blct.ca dans la section «Faire un don».

Une campagne corporative, un envoi postal, un encan d’œuvres d’art et un encan virtuel seront les éléments principaux de la campagne au cours des prochains mois. L’ensemble des activités sera dévoilé au cours des prochaines semaines.