Les finales régionales de Secondaire en spectacle en mode virtuel

Un peu plus de 60 élèves de 17 écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent participeront aux finales régionales de Secondaire en spectacle au cours des prochaines semaines et ce, en mode virtuel.

Au total, 35 numéros seront présentés dans les disciplines de la musique, de la danse, de l’expression dramatique et des variétés. De plus, des jeunes de ces écoles présenteront différentes animations tout au long de ces spectacles.

Pour chacune des finales régionales, un jury doit sélectionner un numéro qui représentera la région à l’occasion du Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle qui se déroulera virtuellement du 28 au 30 mai.

D’autres participants qui ont été impliqués dans la technique, l’organisation ou le traitement journalistique seront également sélectionnés pour participer au RVPQ. Les lauréats seront annoncés à la fin de la présentation de chacune des finales.

Les finales régionales seront diffusées sur la plateforme Twitch de l’URLS du Bas-Saint- Laurent et accessibles gratuitement au lien suivant : https://www.twitch.tv/urlsbsl.

Les finales régionales auront lieu le vendredi 16 avril à 19 h pour les écoles secondaires de Cabano, Trois-Pistoles et du Transcontinental et le vendredi 23 avril à 19 h pour l’École secondaire de Rivière-du-Loup, le Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière, la polyvalente de La Pocatière et l’École secondaire Chanoine0Beaudet de Saint-Pascal. Pour le secteur est (Rimouski, Mont-Joli, Amqui, Matane, Causapscal), elles auront lieu le samedi 17 avril à 19 h.