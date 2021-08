Rivière-du-Loup en spectacles dévoile sa programmation du mois de mai

Rivière-du-Loup en spectacles dévoile la suite de sa programmation printanière avec une série de huit spectacles présentés au mois de mai. Toujours en respectant la jauge maximale de 250 spectateurs, le Centre culturel Berger accueillera sur scène des spectacles de tout genre : de la chanson au théâtre, en passant par la musique, l’humour et la danse flamenco!

La séquence débute tout en couleurs avec l’artiste Klô Pelgag et son nouveau spectacle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le samedi 1er mai. Auteure-compositrice-interprète, elle est l’une des artistes les plus éloquentes et créatives de sa génération, cumulant une longue liste de prix et distinctions depuis le début de sa carrière en 2009.

Le report du spectacle de l’excellent Philippe Bond est prévu le mercredi 5 mai, avec son troisième one man show tant attendu. On poursuit avec le spectacle Trajectoire(s) du comédien Paul Doucet qui offrira une performance théâtrale à la fois sensible et ludique : un hommage au métier d’acteur, le jeudi 6 mai.

Affichant déjà complet, le spectacle INSCAPE de la grande pianiste néoclassique, Alexandra Stréliski, sera présenté le samedi 8 mai. L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles accueille ensuite le chanteur populaire Pierre Lapointe et son spectacle Seul sur scène avec son piano, le jeudi 13 mai suivi par l’humoriste Billy Tellier qui présente son deuxième one man show Hypocrite(s), le samedi 15 mai. La Otra Orilla reprend la route vers l’Est du Québec et s’arrête à la salle Alphonse-Desjardins, le mercredi 19 mai, avec son spectacle flamboyant RITE. La population est invitée à venir apprécier l’art flamenco avec cette soirée digne des grands spectacles espagnols qui vous fera voyager par la danse, le chant, la percussion et la guitare! La programmation se termine avec Ode au printemps, un concert intime des œuvres de Beethoven, Milhaud, Boulanger et Franck joués par le duo de musiciens de la région composé d’Élise Lavoie au violon et de Jérémie Pelletier au piano, le vendredi 28 mai.

Tous les spectacles seront présentés à 20 h et devancés à 19 h si le couvre-feu est maintenu. Les billets sont présentement en vente au rdlenspectacles.com ou à la billetterie du Centre culturel Berger au 418 867-6666, ouverte du lundi au vendredi de 12 h 30 à 17 h 30. Le protocole sanitaire en vigueur est également disponible sur le site internet.