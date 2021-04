L’exposition Banderoles en période de pandémie s’arrête à Packington

L’exposition itinérante Banderoles en période de pandémie de l’Association des arts du Témiscouata poursuit son parcours à l'église de Packington et y sera exposée jusqu’au 14 avril.

Les visiteurs pourront voir les 23 banderoles produites par les artisanes du Témiscouata selon l’horaire suivant les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 et le jeudi, jusqu’à 16 h 30.

Ce projet consistait à produire une banderole tricotée à la broche ou au crochet et composée de six rectangles aux couleurs de l’arc-en-ciel que chacune devait faire d’une manière individuelle étant donné la COVID 19. Chaque unité était ensuite recueillie par la responsable d’équipe pour l’assemblage de cette œuvre collective.

Ce projet a été offert aux personnes âgées de toutes les municipalités de la MRC de Témiscouata, et elles ont répondu par l’affirmative sans exception. Les objectifs visés étaient de briser l’isolement, de favoriser l’implication sociale, de contribuer à l’épanouissement de chacun à travers un projet d’art collectif, et aussi d’encourager la transmission des savoirs au niveau de la jeune génération. En raison de la COVID-19, la visite se fera dans le respect des consignes de la santé publique.