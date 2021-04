Littoral : un concours de textes et de photographies pour la réalisation d’un livre d’artiste

Le Camp littéraire Félix et la biennale de Livres d’artistes au Portage, en collaboration avec la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage, annoncent le lancement du concours Littoral. Ce concours s’adresse aux amoureux de Notre-Dame du-Portage et les invite à soumettre une proposition de photos et/ou de texte sur le thème «littoral».

En plus de participer à un livre d’artiste unique, les personnes gagnantes recevront un album réunissant les photos et les textes primés. Le lancement du livre Littoral aura lieu lors de l’exposition de Livres d’artistes au Portage, à la salle Gilles-Moreau, du 24 au 26 septembre prochains. Une lecture des trois textes primés sera également organisée lors de cet évènement. La date limite pour déposer un dossier de participation est le 15 mai. Les noms des gagnants seront annoncés en juin. Le thème du concours, dans les deux catégories, est «Littoral».

VOLET PHOTO

Les photos soumises doivent être dans un format horizontal de 8 po. par 10 po. avec une résolution de 300 DPI en format JPG. Une personne peut soumettre un maximum de trois photographies en format numérique. Le jury sera composé d’artistes professionnels de l’extérieur de la région. Il tiendra compte du respect du thème, de la qualité des œuvres soumises, mais aussi de la variété et de l’harmonie de l’ensemble pour la réalisation du livre d’artiste pour faire le choix de 13 photos. Le formulaire d’inscription est disponible par courriel à l’adresse [email protected]

VOLET TEXTE

Un seul texte d’un maximum de 100 mots par personne ou par collectif peut être soumis. Des auteurs ou autrices de l’extérieur de la région choisiront trois textes. Le respect du thème et la qualité littéraire des manuscrits détermineront leur choix. Pour obtenir un formulaire d’inscription : [email protected]

ATELIER D’ÉCRITURE GRATUIT PAR VISIOCONFÉRENCE

Jennifer Tremblay, écrivaine et directrice générale du Camp littéraire Félix, animera un atelier d’écriture le 20 avril de 10 h à 12 h dont le but est d’acquérir quelques outils pour stimuler l’imagination et trouver des pistes d’inspiration sur le thème «littoral». Il n’est pas nécessaire de participer à l’atelier pour soumettre un texte au concours. Pour s’inscrire : [email protected]

ORGANISMES IMPLIQUÉS

La biennale de Livres d’artistes au Portage se consacre à la promotion d’une discipline artistique encore peu connue qui marie littérature, arts visuels et métiers d’art. Quelque 300 œuvres de grande qualité réalisées par des artistes des cinq continents ont été exposées à la Salle Gilles-Moreau durant les Journées de la culture depuis 2012. Il est possible de revoir ces livres d’artistes, de même que ceux qui seront présentés en septembre 2021, sur le site Web de la biennale : livresdartistesauportage.com.

Le Camp littéraire Félix a comme mission de promouvoir l’enrichissement du milieu littéraire francophone par l’émergence de nouveaux talents. Il a acquis ses lettres de noblesse grâce à la qualité de ses formations, à la variété des thèmes abordés et à l’expertise de ses écrivaines et écrivains formateurs. Il demeure le seul organisme au Québec à offrir des séjours in situ intensifs dédiés à l’écriture. Ces ateliers, qui se déroulent à l’Auberge sur Mer, permettent de renforcer la pratique de la création littéraire en offrant aux stagiaires la possibilité d’explorer la narration, de découvrir un genre littéraire ou encore d’approfondir un projet d’écriture.