Rivière-du-Loup en spectacles reporte deux spectacles prévus ce printemps

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles poursuit la séquence de reports des spectacles ayant une assistance de plus de 250 spectateurs afin de respecter la jauge maximale en salle établie par le gouvernement.

Le spectacle de Michel Barrette prévu le 1er mai est reporté au samedi 12 février 2022 et le spectacle de Francis Cabrel prévu le 11 juin est reporté au dimanche 12 juin 2022. L’équipe de la billetterie contacte présentement tous les détenteurs de billets qui auront le choix d’obtenir un remboursement, un crédit ou de conserver leurs billets pour les nouvelles dates de spectacles.

Pour convenir au couvre-feu qui se poursuit après le congé de Pâques, les spectacles de Brel et Barbara, Louis-Jean Cormier et Les Trois Accords prévus à 20 h seront devancés à 19 h et les portes ouvriront à 18 h. Concernant le spectacle d’Olivier Martineau, les représentations seront désormais à 16 h et à 19 h et les portes ouvriront 30 minutes avant le début des représentations. Le passage en zone rouge annoncé par le gouvernement le 31 mars n’affecte en rien la tenue des spectacles à venir au Centre culturel Berger et les consignes demeurent les mêmes pour la diffusion des spectacles.

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles affirme que son personnel demeure consciencieux sur les mesures à faire respecter dans son enceinte et réitère que la diffusion des spectacles est toujours aussi sécuritaire.

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles remercie sa clientèle de leur compréhension et l’invite à suivre ses réseaux pour connaitre la programmation de spectacles du mois de mai qui sera annoncée prochainement. Les bureaux administratifs ainsi que la billetterie du Centre culturel Berger seront fermés pour le congé pascal, le lundi 5 avril.