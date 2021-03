Alexanne Plouffe sera en demi-finale à La semaine des 4 Julie mercredi soir

Alexanne Plouffe, cette artiste de cirque professionnelle originaire de Trois-Pistoles, sera de nouveau à La semaine des 4 Julie dans le cadre de la demi-finale du concours les Talents bleus. L’émission sera diffusée en direct mercredi le 31 mars à 21h sur Noovo ou en ligne sur le site Web de la chaîne de télévision.

L’artiste de cirque promet aux Bas-Laurentiens une performance davantage dynamique et acrobatique que celle présentée lors des quarts de finale. «Cette fois-ci, ça va être un pôle en mode statique, ce qui veut dire que mon numéro va être plus dynamique avec plus de mouvements en force, un style complètement différent que la dernière performance», a-t-elle révélé.

«Pour moi, c’est une autre occasion d’aller faire ce que j’aime. Je vais présenter quelque chose que j’ai créé spécialement pour l’émission. Ce n’est pas un numéro que j’ai déjà fait, alors j’ai vraiment hâte de retourner sur scène», explique-t-elle.

Rappelons que celle-ci avait récolté suffisamment de votes lors de sa dernière performance afin de passer à la prochaine étape. Alexanne représente la région du Bas-Saint-Laurent et dépend ainsi des votes des spectateurs pour se rendre à la finale, qui se déroulera la semaine suivante. Après sa performance de mercredi soir, le public aura 30 minutes pour aller voter via le site Web de Noovo, soit entre 21h15 et 21h45. Pour voter : https://noovo.ca