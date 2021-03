Nouvelle exposition à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière présente l’exposition «Éblouissement de couleurs et de personnages amusants» du jeune artiste Mano Dumont. Elle se tiendra du 31 mars au 26 mai à la Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière, dans le respect des mesures sanitaires exigées par la Santé publique.

Malheureusement, le vernissage ne pourra avoir lieu maintenant. Vu la situation souvent changeante, il est possible qu’un évènement virtuel ait lieu. L’information sera partagée sur la page Facebook de la salle d’exposition ou le site internet de la Ville de La Pocatière. Les nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi.

Mano Dumont est un jeune artiste de 13 ans originaire de Rivière-Ouelle. Si la pandémie a pu offrir un peu de positif, le travail de Mano en fait partie. Alors qu’il créait de temps en temps, dès le premier confinement, sa pratique s’est accélérée et enrichie. Il s’y est mis avec rigueur et passion, ce qui a mené à l’exposition qui sera présentée au public.

Directement inspiré de l’art urbain, Mano aime travailler avec des objets de seconde main. Avec ses pinceaux et ses cannettes d’aérosol, il les rend plus vivants, à coup de couleurs vives et de personnages originaux. Par des tableaux et des sculptures en médiums mixtes, Mano Dumont explore sans contraintes. Ce jeune entrepreneur est déjà représenté à la boutique du Beaulieu Commun de Trois-Pistoles, sous son nom d’artiste : Champy. Il s’agit de la première exposition solo en lieu public de cet artiste émergent.