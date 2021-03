«Les grandes claques» d'Annie St-Pierre remporte deux prix au festival SXSW

Le court-métrage «Les grandes claques» de la réalisatrice louperivoise Annie St-Pierre a remporté le 19 mars deux prix au festival South by Southwest (SXSW), tenu en ligne cette année.

Le jury lui a octroyé une mention spéciale de la Meilleure réalisation - Court-métrage et le prix Mailchimp Support the Shorts. Le court-métrage d'Annie St-Pierre avait été présenté en première mondiale au festival de film Sundance en janvier 2021. «Les grandes claques» est son deuxième court-métrage de fiction.

Il a aussi fait partie de la sélection officielle du festival de film Tampere en Finlande qui avait lieu du 10 au 14 mars et sera prochainement au Aspen Film du 6 au 11 avril. «Les grandes claques» poursuivra sa route au festival de film de Floride en avril également.

Ce court-métrage illustre la dualité entre le monde de l’enfance et celui des adultes. Il aborde le sujet universel de la relation entre les parents et leurs enfants et met en vedette Steve Laplante et Lilou Roy-Lanouette.

