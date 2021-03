France Beaudry remporte une médaille d’argent de Mondial Art Academia

L’artiste peintre de Rivière-du-Loup, France Beaudry, a remporté en janvier dernier une médaille d’argent au Prix international des professionnels de l’art de l’association française Mondial Art Academia dans la catégorie paysage pour son œuvre «L’anse au soleil».

Connue pour ses œuvres mettant en valeur les paysages se rattachant aux villages du Bas-Saint-Laurent, à la campagne et au fleuve Saint-Laurent, France Beaudry peint depuis maintenant 27 ans. «Remporter cette belle reconnaissance, ça m’encourage à continuer et ça me motive énormément à préparer mes prochains projets», explique Mme Beaudry. Pour son œuvre «L’anse au soleil», au style se rapprochant de l’impressionnisme, l’artiste a représenté un paysage se rapportant au littoral, avec une référence aux villages québécois en arrière-plan. Environ 400 œuvres ont été soumises au Prix international des professionnels de l’art du Mondial Art Academia.

Elle travaille présentement afin de préparer une exposition l’été prochain à Gaspé. France Beaudry de Rivière-du-Loup avait été nommée comme artiste du mois de juillet 2019 par cette même association. En 2013, France Beaudry avait assuré la présidence d’honneur du Symposium du Kamouraska. Elle a aussi présenté ses œuvres lors d’expositions en solo au cours des dernières années à la Bibliothèque municipale de Montmagny, à l’Édifice Gérard-Dallaire de La Pocatière, au Musée du Bas-Saint-Laurent et à la Maison de la Culture, notamment.