Un projet d’artisanat collectif en période de pandémie au Témiscouata

Une œuvre collective a vu le jour au cours des derniers mois grâce au savoir-faire de plus de 150 personnes ainées de la MRC du Témicouata qui ont participé à la création de banderoles tricotées ou crochetées. Elle sera exposée depuis le 16 mars à la bibliothèque de Dégelis.

Ce projet de confection de banderoles, inspiré de l’arc-en-ciel accompagnant le slogan «Ça va bien aller», symbole de la lutte contre la pandémie au Québec, a débuté en juin 2020 à l’initiative de l’Association des arts du Témiscouata. La production a pris fin en décembre 2020. Un vernissage permettant de présenter cette œuvre collective devait avoir lieu en janvier, mais il a été annulé en raison des circonstances liées à la COVID-19.

Ce projet d’artisanat collectif a commencé par un groupe d’une douzaine d’ainées de Saint-Honoré-de-Témiscouata, puis leur initiative s’est répandue comme une trainée de poudre dans la région. «C’est un projet qui vise la conservation et la transmission du patrimoine vivant de génération en génération. Chaque carré de banderole a été confectionné de manière individuelle et assemblé en une œuvre collective. Ça a permis à nos ainés, isolés en raison de la pandémie, de développer leur créativité, leur dextérité, de connecter avec le moment présent, de se libérer du stress et de briser l’isolement», explique le trésorier de l’Association des arts du Témiscouata, Jeannot Raymond. Les contacts avec les personnes participantes ont majoritairement été réalisés par l’intermédiaire des Cercles de fermières et des Clubs de 50 ans et plus des 19 municipalités de la MRC de Témiscouata. Les couts des matériaux utilisés ont été défrayés par l’Association.

Pour M. Raymond, l’aboutissement de cette initiative est une preuve indéniable que l’art est à la portée de tous, peu importe le lieu de résidence, l’âge, la culture et les circonstances socioéconomiques. Une exposition itinérante se promènera dans les différentes municipalités du Témiscouata au cours des prochaines semaines. Elle débutera son parcours à la bibliothèque de Dégelis, située au 384, rue Principale le mardi 16 mars, et ce jusqu’au 30 mars.

Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière de la MRC de Témiscouata par l'entremise du Ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata.