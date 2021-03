Musée du Bas-Saint-Laurent : un encan silencieux qui fera du bruit

Le Musée du Bas-Saint-Laurent annonce la tenue de son 22e encan annuel. Cette année, pandémie oblige, l’encan sera virtuel et aura lieu de manière silencieuse pour la totalité de la soixantaine d’œuvres aux enchères. L'activité de financement, d'une importance majeure pour assurer la mission de conservation, de mise en valeur et d'éducation du Musée, aura lieu du 5 au 16 mai via une plateforme sécurisée et permettra des mises en continu pour la durée totale de l’encan.

La coprésidence d'honneur de cette 22e édition sera assurée par Mélissa et Valérie Berger, de Berger. «Nous sommes très touchées que le Musée du Bas-Saint-Laurent ait pensé à nous en tant que présidentes d’honneur pour la 22e édition de son encan. Nous avons toujours cru, maintenant plus que jamais, que l’art est un moyen efficace non seulement de s’exprimer, mais également de faire rayonner toute une région. Nous souhaitons faire de cet évènement une occasion pour tous et toutes de s’initier à la culture d'ici, de se familiariser et d’apprécier l’art», mentionnent Mélissa et Valérie Berger.

Le Musée s’associe cette année à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup en lui offrant 50% des profits de la vente de trois œuvres à savoir Jean-Paul Riopelle (Huîtres malpèque (série dommage), 1990), Antoni Tàpies (Regalim, 1987) et Zao Wou-ki (À la gloire de l'image, 1976).

Par ce partenariat, le Musée reconnait l’importance d’offrir des soins de qualité ici, en région et soutient la Fondation de la santé dans sa mission d’améliorer les services, les soins et la qualité de vie des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, installation de Rivière-du-Loup. «Nous sommes plus qu’honorés de cette association avec le Musée qui nous rappelle l’importance de l’art au niveau de la santé physique et mentale. Le Musée et la Fondation faisant partie intégrante des atouts qui rendent notre MRC si attrayante, humaine, vivante et solide. Merci de vous unir à nous lors de cet encan. Ensemble, visons l’excellence en art, ainsi que dans nos soins et services de santé», affirme Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

Encore une fois, la vente aux enchères présentera un corpus d'œuvres diversifié, pour tous les gouts et toutes les bourses. L’exposition pré-enchères sera accessible gratuitement dans le hall du Musée du 23 avril au 16 mai. Une belle occasion pour découvrir les œuvres offertes. Le catalogue de l’encan présentant les œuvres en vente cette année et le soutien des partenaires pour cette 22e édition sera disponible prochainement sur le site Web du Musée.