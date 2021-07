Québec soutient quatre organismes culturels du Bas-Saint-Laurent

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, a annoncé le 15 mars au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, une aide financière de 160 000 $ à quatre organismes culturels du Bas-Saint-Laurent, dont la survie était menacée à court terme en raison de la crise sanitaire.

Les quatre organismes bénéficiaires sont la Corporation de l’Observatoire du Témiscouata inc., le Camp musical St-Alexandre inc., les Éditions du Berger Blanc et l’Ensemble Antoine Perreault de Rimouski.

«La place de la culture est importante pour assurer l’attractivité et la vitalité dans toutes les régions du Québec. Il était essentiel d’intervenir pour venir en aide aux organismes culturels du Bas-Saint-Laurent, comme le Camp musical St-Alexandre, qui vivent des difficultés liées à la pandémie. Cette aide leur permettra d’être présents et de maintenir leurs activités», a commenté la députée Marie-Eve Proulx.

Les sommes proviennent du Fonds régional d’urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19. Découlant du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, ce fonds permet d’offrir un soutien aux organismes à but non lucratif qui risquaient de cesser leurs activités dans les six à huit mois. Les organismes admissibles avaient jusqu’au 29 janvier pour déposer leur demande.

À l’échelle nationale, un total de 56 organismes culturels bénéficient du Fonds régional d’urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19, qui s’élève à plus de 1,5 M$.

Le gouvernement du Québec continuera de collaborer avec les organismes culturels pour leur permettre de maintenir leurs activités, tout en favorisant l’accessibilité à une offre culturelle diversifiée dans l’ensemble des régions du Québec.