Rivière-du-Loup en spectacles dévoile sa programmation du mois d’avril

Rivière-du-Loup en spectacles dévoile sa programmation de spectacles pour le mois d’avril, présentée en respect des règles sanitaires et de distanciation physique en vigueur. Du 10 au 25 avril, la population pourra assister à cinq spectacles d’envergure sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger, avec un maximum de 250 spectateurs.

La séquence débute le samedi 10 avril à 20 h avec le spectacle en chanson de Brel et Barbara, interprété par Julie Daoust et Renaud Paradis, que le grand public a connu dans le téléroman L’auberge du chien noir. Accompagné du renommé pianiste Philippe Noireaut, ce spectacle intitulé «Héros fragiles» est une interprétation sensible et respectueuse de la relation particulière et d’amitié méconnue qui liait les deux grands de la chanson française. La programmation se poursuit avec le spectacle tant attendu de l’humoriste Olivier Martineau qui offre deux représentations, le samedi 17 avril à 18 h 30 et à 21 h. Pour la dernière fin de semaine du mois, l’auteur-compositeur-interprète originaire de Sept-Îles, Louis-Jean Cormier, présentera son nouveau spectacle «Quand la nuit tombe» le vendredi 23 avril à 20 h. Les adeptes du groupe Les Trois Accords seront ravis de voir leur spectacle en version acoustique «Formule pas branchée» le samedi 24 avril à 20 h. Finalement, le créateur des expériences du magazine scientifique Les Débrouillards, Yannick Bergeron, transportera le public dans le monde fascinant de la chimie avec le spectacle famille «La Magie de la Chimie», le dimanche 25 avril à 15 h.

Pour consulter tous les détails des spectacles de la programmation de mars et d’avril et pour l’achat de billets, visitez le site internet au rdlenspectacles.com ou la billetterie du Centre culturel Berger, du lundi au vendredi de 12 h 30 à 17 h 30.