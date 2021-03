Les aventures de Léon le raton à l’ile aux Lièvres

La nature insulaire et unique de l’ile aux Lièvres, située en face de Saint-André-de-Kamouraska, a inspiré l’auteure jeunesse Lucie Papineau pour l’écriture des toutes nouvelles aventures de Léon le raton. Bien plus qu’une histoire pour les enfants, ce livre paru le 9 février revêt une signification émotive toute particulière pour elle.

«Au printemps 2018, mon frère plus jeune a reçu un diagnostic de cancer du sang (myélome multiple) de stade 4 et il avait réservé un chalet sur l’ile en juillet. En raison de ses traitements de chimiothérapie, il n’a pas pu y aller. Je m’y suis rendue avec ma nièce Éliane, qui était âgée de 11 ans», raconte Mme Papineau. Elles ont été témoin de l’éclosion d’œufs d’eiders sur la grève devant leur chalet et ont fait de nombreuses randonnées en forêt, une trêve pendant ces moments très difficiles.

«Je suis allée à l’ile aux Lièvres il y a deux ans. C’était important pour moi que l’on reconnaisse les lieux et les oiseaux représentés, même si l’histoire est fictive.» On y reconnait l’ile et ses populations de petits pingouins, d’eiders, de cormorans et de bélugas ainsi que le phare de l’ile du Pot-à l’eau-de-vie, grâce au talent de l’illustratrice Amandine Gardie. L’auteure lui a même fourni des photos afin de s’assurer que les endroits représentés dans cet album jeunesse correspondent à la réalité.

Lucie Papineau a fait don de ses cellules souches à son frère, tous deux étant compatibles à 100%. Il n’a vécu aucun rejet et se porte bien deux ans plus tard. Elle a dédicacé le livre à sa nièce, en mémoire des beaux moments passés sur l’ile malgré les embuches et la maladie.

Des exemplaires du livre des aventures de Léon le raton à l’ile aux Lièvres sont disponibles notamment à la Librairie J.A. Boucher et à la Librairie du Portage de Rivière-du-Loup.