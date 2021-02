Hubert Cotton et Louis-Jean Cormier réunis sur scène après 25 ans

Le musicien et enseignant en littérature Hubert Cotton de Rivière-du-Loup a fait une apparition à l’émission 1ères fois diffusée sur les ondes d’Ici Radio-Canada le 25 février dernier mettant en vedette Louis-Jean Cormier. Il faisait partie de son premier groupe de musique, nommé 5Up avec les frères Dany et Stéphane Deraspe, alors qu’ils étaient âgés de 13 ans.

«Louis-Jean, c’est mon petit cousin, on a été élevés ensemble et nous avons environ trois mois de différence. Avec notre groupe, on reprenait des chansons de Bon Jovi, Richard Séguin, etc. Ça faisait environ 25 ans qu’on avait pas joué ensemble», explique Hubert Cotton.

Ils ont interprété la chanson «You Give Love a Bad Name» de Bon Jovi et la première prise a été la bonne. «On a répété un peu avant la prestation pour bien s’entendre. Louis-Jean a été vraiment surpris de nous voir. Sa guitare n’était pas sur la même tonalité que la mienne, mais il s’est adapté, c’est vraiment un musicien d’exception», complète M. Cotton.

Pour les anciens membres de 5Up, qui ont tous continué à s’impliquer dans le domaine de la musique, il s’agissait d’une première prestation depuis environ un an, ce qui explique leur énergie contagieuse sur la scène.