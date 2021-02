La FADOQ et le Musée du Bas Saint-Laurent invitent la population à une visite guidée

La FADOQ et le Musée du Bas-Saint-Laurent suggèrent une visite en deux étapes de l’exposition de Gabrielle Desrosiers intitulée «A Map Showing the Cours of the TrueLove River».

Les personnes intéressées sont invitées à visiter en personne l’exposition au Musée du Bas-Saint-Laurent, situé au 300 rue St-Pierre à Rivière-du-Loup de façon individuelle avant le lundi 8 mars. Lors de leur présence, les personnes inscrites recevront une petite douceur qui contiendra un sachet de thé, une légère collation et les indications pour la visite virtuelle.

Ensuite, le mercredi 10 mars, sous la forme d’un salon de thé, la guide Marie-Soleil animera une visite virtuelle de l’exposition de Gabrielle Desrosiers. L’inscription à cette activité est obligatoire, au 418-893-2111 #1 ou à [email protected]