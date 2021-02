Plus de 1,45 M$ pour soutenir des initiatives culturelles dans la région du Bas-Saint-Laurent

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx a annoncé une aide financière de 1 458 338 $ du ministère de la Culture et des Communications à 13 MRC et villes de la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre d’ententes de développement culturel d’une durée de trois ans.

Le gouvernement du Québec annonce cette année un nombre record de 184 ententes totalisant 22 M$ avec des municipalités et des MRC autres que Québec et Montréal. Ces ententes participent concrètement à l’enrichissement et à la vitalité culturelle des régions.

Cette aide financière du gouvernement du Québec s’ajoute aux mesures mises en place pour préserver l’écosystème culturel dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En soutenant la réalisation d’activités dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce montant assurera une reprise plus rapide des activités culturelles lorsque la situation le permettra.

«Le développement culturel permet à toutes les régions du Québec d’être dynamiques et attractives. Cette aide financière démontre l’engagement du gouvernement à assurer la vitalité économique du milieu tout en offrant de nouvelles opportunités aux initiatives régionales. Je suis persuadée que plusieurs seront charmés par le talent et la créativité du Bas-Saint-Laurent», a commenté par voie de communiqué Marie-Eve Proulx. Les sommes octroyées dans le cadre d’une entente de développement culturel sont appariées par les municipalités et les MRC.