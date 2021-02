Histoires contagieuses mettant en valeur l’art de la parole

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, le Festival interculturel du conte de Montréal et la Maison des arts de la parole (Sherbrooke), organismes porteurs des trois plus vieux festivals de contes au Québec, ont uni leurs forces afin de produire une série de trois capsules vidéo témoignant de la force du conte. Elles seront disponibles dès le 20 février sur le site Web des trois organismes.

Intitulée «Ma parole! Histoires contagieuses», la série est issue de trois micro-spectacles captés à Sherbrooke, Trois-Pistoles et Montréal tenus entre aout et novembre 2020, dans les contraintes imposées par les mesures sanitaires en cours.

Dans chaque épisode, le public aura l’occasion d’entrer dans l’univers d’un ou une artiste et d’un réalisateur locaux, de se plonger dans une histoire, et de ressentir un peu de la magie qui s’opère lors d’un moment de conte.

La capsule captée à Trois-Pistoles met en valeur le conteur Cédric Landry, Rimouskois d’adoption originaire des Îles-de-la-Madeleine. Il n'a pas peur de se mettre au service de l'histoire qu'il souhaite raconter. Entrainant les spectateurs dans ses Îles natales, ses contes touchent à tous les coups les jeunes cœurs de 10 à 100 ans. KDF Média rassemble une équipe de créateurs et créatrices du Bas-Saint-Laurent. C’est David Ouellet, son fondateur, qui a réalisé la capsule pistoloise. Ses nombreux projets dans la région ont permis de faire connaitre sa fiabilité, son efficacité et, surtout, son talent incontestable. Les autres capsules présenteront les œuvres des artistes Petronella et Frank Sylvestre.

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles organisent le festival de contes le Rendez-vous des Grandes Gueules depuis 24 ans maintenant.