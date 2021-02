Trois candidats de Star Académie sont passés par Trois-Pistoles en chansons

Trois des 15 nouveaux participants de l’émission Star Académie, diffusée sur les ondes de TVA, ont pu être entendus par le passé sur les planches de Trois-Pistoles en chansons au Camping Koa de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Matt Moln de Lévis, Annabel Oreste de Laval et Olivier Faubert de Montréal ont fait leur entrée officielle ce weekend à l’académie dirigée par Lara Fabian. Le directeur de Trois-Pistoles en chansons, Éric Côté, précise que Matt Moln a remporté la 1ère place du concours en 2019 dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète. Annabel Oreste s’est rendue en demi-finale dans la catégorie Interprète 13-17 ans lors du concours Trois-Pistoles en chansons en 2017. Olivier Faubert a été finaliste dans la catégorie Interprète 25-39 ans en 2019. Aucun artiste originaire du Bas-Saint-Laurent n'a fait son entrée à l'académie.

Un autre lauréat de Trois-Pistoles en chansons en 2015 dans la catégorie interprète 13-17 ans a aussi participé au premier gala de Star Académie dimanche dernier, il s’agit de Vincent Julien. Ce dernier a malheureusement dû retourner chez lui avec ses valises.

La 15e édition de Trois-Pistoles en chansons sera diffusée entièrement sur le web encore cette année. Il est possible de s’inscrire gratuitement jusqu’au 31 mars dans l’une des sept catégories, Interprète 13 ans et moins, Interprète 14-24 ans, Interprète 25-39 ans, Interprète 40 ans et plus, Interprète country, Auteur-compositeur-interprète et Arts de la scène vocale au www.canalartistes.com. Neuf spectacles de présélection auront lieu en avril et 125 candidats seront sélectionnés pour les auditions à l’aveugle. Les quatre coachs de cette année sont Steph Carse, Rosa Laricchiuta, Rick Hugues et Véronique Labbé.