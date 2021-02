Ingrid St-Pierre invitée à l'émission télévisée En direct de l’univers

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac Ingrid St-Pierre était la semaine dernière l’invitée de France Beaudoin sur le plateau d’En direct de l’univers, diffusée sur les ondes d’Ici Radio-Canada le 6 février dernier.

L’émission, haute en émotions, proposait une incursion dans son univers musical, avec la présence de Patrice Michaud, Vincent Vallières, Fanny Bloom, Frannie Holder, Gaële, Catherine Major, Pilou et plusieurs autres. Le conjoint d’Ingrid St-Pierre, Liu-Kong Ha, a interprété au piano la chanson «The Great Escape» de Patrick Watson.

Sa réaction sur les réseaux sociaux a été sans équivoque à la suite de la diffusion de l’émission. «Je ne pourrai jamais parler de cette soirée au passé. Parce que l’univers que vous avez créé ne se termine pas. Vous avez brodé un espace temps sans fin, une carte postale cinématographique toute en lumière et en musiques. Ça existe et j’y habite encore.

Samedi soir, je me suis fais le cadeau d’être libre, sans barrière, sans crainte. Je me suis laissée porter dans cette bienveillante lumière. Je me suis donné le droit d’avoir 5 ans, de pleurer, beaucoup, d’être éclaboussée par la lumière et le talent de mes amis sur scène.»

Malheureusement, les épisodes d’En direct de l’univers ne sont pas disponibles en rattrapage sur le Web.