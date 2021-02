Les gagnants de la 26e présentation du Concours intercollégial de sculpture sur neige

Le Cégep de Rivière-du-Loup a tenu à féliciter les gagnants de la 26e édition 2021 du Concours intercollégial de sculpture sur neige qui se tenait, de façon exceptionnelle, virtuellement du 27 janvier au 2 février 2021 sous le thème « Des espoirs ».



Le Cégep de Rimouski décroche la première position avec sa sculpture « Se soutenir ». Les deuxième et troisième places reviennent respectivement au Collège Jean-de-Brébeuf pour « Un parcours à obstacles » et au Collège de Valleyfield pour « Une marche à la fois ». La population a également été invitée à voter virtuellement pour sa sculpture préférée et « L’union » du Cégep du Rivière-du-Loup a remporté le coup de cœur du public présenté par Info Dimanche et l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.



Cette année, les équipes étaient appelées à exploiter leurs talents créatifs différemment. Effectivement, leurs efforts se sont concentrés dans la conception d’une maquette qui aurait normalement été reproduite sur un bloc de neige géant. Des vidéos des maquettes ont été réalisées afin que le jury et le public puissent évaluer à distance les œuvres sous tous leurs angles.



Ce concours est une véritable vitrine panquébécoise sur les artistes collégiaux en formation et est associé au Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ). Les organisateurs désirent remercier particulièrement tous les artistes et les cégeps qui ont accepté de s’adapter au contexte actuel de pandémie et de se prêter au jeu. Ils souhaitent également un retour sur la rue Lafontaine en 2022.