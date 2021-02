Un soutien financier pour 18 projets artistiques et littéraires au Bas-Saint-Laurent

Culture Bas-Saint-Laurent et le Conseil des arts et des lettres, soutenus par 9 MRC et 4 villes du Bas-Saint-Laurent, annoncent un soutien de 349 150 $ à sept artistes professionnels et dix organismes artistiques dans le cadre du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent.

Les artistes et écrivains qui reçoivent un soutien sont : Maxime Ethier de la MRC de Kamouraska, Baptiste Grison, Cédric Landry et Isabelle Charlot de la MRC de Rimouski-Neigette, Marie-Josée Roy de la MRC de Rivière-du-Loup, Mathieu Savoie et Émie Sirois de la MRC de La Matanie.

Les projets des organismes artistiques suivants sont soutenus : Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, Caravansérail, Société des concerts Bic─Saint-Fabien et Tour de Bras, Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (MRC de La Mitis), Centre d’art de Kamouraska, Festival international de jardins (MRC de La Mitis), Mots de la Rive (MRC de Rivière-du-Loup), Vrille art actuel (MRC de Kamouraska) et Espace F (MRC de La Matanie).

PROJETS RETENUS AU KRTB

Maxime Ethier de la MRC de Kamouraska reçoit 17 000 $ pour créer la trame sonore du nouveau spectacle du Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska durant une résidence de création au Camp musical Saint-Alexandre. Marie-Josée Roy de la MRC de Rivière-du-Loup reçoit 11 500 $ pour réaliser une installation d’arts visuels intitulée «Paysage recomposé».

Le Centre d’art de Kamouraska reçoit 25 000 $ pour réaliser un projet d’installation et de médiation culturelle, alliant design du paysage et création sonore, intitulé «Vent, mélodie et perception sonore».

L’organisme les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles reçoit 19 000 $ pour réaliser un espace de rencontres intergénérationnelles et culturelles intitulé 'Kikon lors du 25e festival de contes le Rendez-vous des Grandes Gueules.

Le festival Mots de la Rive de Rivière-du-Loup reçoit 22 000 $ pour l’organisation de l’évènement présentant des soirées de lectures théâtrales.

Vrille art actuel (Ville de La Pocatière et MRC de Kamouraska) reçoit 24 000 $ pour organiser un évènement liant l’art actuel à l’agroalimentaire.