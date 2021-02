100 000 $ pour soutenir les festivals et évènements au Bas-Saint-Laurent

Tourisme Bas-Saint-Laurent annonce l’ouverture des appels de projets du programme d’aide financière festivals et évènements 2021. Au total, 100 000 $ sont disponibles pour soutenir la pérennité des activités à caractère touristique de la région.

Ce programme vise à soutenir les festivals et évènements touristiques qui positionnent le Bas-Saint-Laurent auprès des clientèles québécoises et hors Québec, à promouvoir la destination Bas-Saint-Laurent et à favoriser la présentation d’évènements en dehors de la période estivale.

L’aide financière est de 5 000 $ pour un évènement annuel ayant un budget de fonctionnement se situant entre 50 000 $ et 100 000 $. Elle est de 10 000 $ pour un évènement annuel ayant un budget de fonctionnement de plus de 100 000 $.

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent (ATR) recevra le dépôt de projets jusqu’au 1er mars 2021. La documentation nécessaire pour y déposer une demande se retrouve sur le site Internet dédié à l’industrie touristique : www.atrbsl.ca/fr/aides-financieres.

Ces montants s’inscrivent dans le cadre des investissements de 1 386 812 $ faits par le ministère du Tourisme du Québec pour la région du Bas-Saint-Laurent et qui reflètent la volonté commune du ministère et de l’ATR de s’associer avec les partenaires locaux et les entreprises pour la réalisation de projets de développement de l’offre touristique régionale concordant avec les priorités de développement de la région.