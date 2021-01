Québec accorde plus de 190 000 $ en soutien au virage numérique au Bas-Saint-Laurent

Cinq entreprises culturelles de la région du Bas-Saint-Laurent bénéficieront d’une somme de 192 599 $ pour l’exercice financier 2020-2021, dans le cadre du programme Soutien au rayonnement numérique issu du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, a annoncé la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx le 29 janvier.

La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui en découlent ont fait en sorte que la consommation de produits culturels numériques par l’ensemble des citoyens a nettement augmenté depuis le début de la pandémie, et elle continue de croitre de façon considérable. Il est donc essentiel pour le gouvernement du Québec de s’assurer que les services et les contenus québécois sont au cœur de leurs habitudes de consommation.

Voici les projets retenus au Bas-Saint-Laurent : le Musée du Bas-Saint-Laurent pour la mise en lumière de la collection, l’École de musique Destroismaisons pour l’adaptation de ses services grâce au numérique, Les amis des Jardins de Métis pour le projet 1er juillet 1939 et la Télévision communautaire de la Vallée de la Matapédia pour la Livraison culturelle.

«L’utilisation du numérique s’est accentuée à tous les niveaux depuis le début de la pandémie. Nous avons su nous adapter et développer de nouvelles façons de faire. Il y aura beaucoup à retenir des pratiques technologiques qui rendent plus accessibles et innovants les secteurs d’activités, comme la culture, dans toutes les régions du Québec. Peu importe où l’on se trouve, il est désormais possible d’apprécier l’art du Bas-Saint-Laurent», a commenté la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx.

Le gouvernement du Québec poursuit ainsi ses actions pour soutenir le développement culturel numérique d’organismes à but non lucratif, de coopératives, de médias communautaires et de bibliothèques publiques autonomes. Le programme Soutien au rayonnement numérique vise à multiplier les initiatives de création, d’adaptation, de diffusion et de mise en valeur des manifestations et des contenus culturels en ligne.